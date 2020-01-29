شكرا لقرائتكم مترجم كارتيرون : مراقب مباراة الزمالك ووادي دجلة اشار بانهاء المؤتمر الصحفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف احمد شعبان مترجم مدرب الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، أن مراقب مباراة الزمالك ووادي دجلة اشار بانهاء المؤتمر الصحفي وانه التزم بهذه الإشارة وكان يمازح الصحفيين بقوله انتوا سألتوا في كل حاجة وتعالوا دربوا معانا.

تابع أحمد شعبان مترجم كارتيرون لا اقصد الاساءة للصحفيين كما يردد البعض واكن لهم كل احترام وانهم جزء اساسي في المنظومة الكروية وداعم اساسي للفريق مؤكدا انه لا يقصد اي اساءة للاعلاميين المتواجدين للقيام بعملهم.

اضاف مترجم كارتيرون انه تواجد في الزمالك مع اكثر من مدرب ولم تحدث اي ازمة منه قبل ذلك مؤكدا انه يحترم عمل الاعلاميين ويرتبط بصداقة مع الكثيرين منهم خارج الملعب.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أمام فريق وادى دجلة فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادى دجلة عن طريق أحمد سعيد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدوري، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ 14 فى المركز الـ 12 فى جدول الدوري.

وبدأ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

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محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافى فى خط الدفاع.

فرجانى ساسى - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط.

مصطفى محمد فى خط الهجوم.

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحى - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.

فيما بدأ وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من: جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعى - يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.