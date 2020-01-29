شكرا لقرائتكم محمد صلاح يكشف حقيقه خلافه مع مدرب الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، حقيقة الخلاف الفني بينه وبين مؤمن سليمان، المدير الفني السابق للفريق الأبيض. واعترف صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي كريم حسن شحاتة:" نعم كنت في الجهاز المعاون لمؤمن سليمان ، واختلف معه كلياً من الناحية الفنية خلال لقاء صن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2016". وواصل:" بخلاف خبراتي الطويلة في التدريب ولكني أعي تماماً طبيعة منصبي، فأقوم باقتراح بعض الأمور الفنية وليس فرضها على المدير الفني". وأوضح:" مؤمن سليمان يبدو متأثراً بالكرة العالمية المفتوحة ولكني حذرته من اللعب بهذه الطريقة في مباراة صن داونز التي خسرها الفريق في جنوب أفريقيا بثلاثية".

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