شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يتواصل مع الخطيب.. ويبدي رغبته في رصد مكافأة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه اتصل بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأبدى رغبته في رصد مكافأة خاصة للفريق حال الصعود لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب آل الشيخ عبر فيسبوك: "أجريت اتصال بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان علي الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت . وأبديت رغبتى في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة . وأكد علي توافقنا في هذا الامر لكن بعد الصعود بأذن الله".

ومن ناحية أخري ، يجهز توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، برنامجا بدنيا لتنفيذه فى تدريبات الفريق بالقاهرة قبل السفر إلى السودان، غداًَ الخميس استعدادا لمواجهة الهلال التى تقام يوم السبت أول فبراير المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة أمس من التدريبات للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، على أن يستأنف الفريق مرانه اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الهلال، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل السفر إلى السودان، وخوض جولة الحسم والصعود إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

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وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلى جونيور أجايى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في البطولة برصيد 10 نقاط، ثم يأتي الهلال والنجم الساحلي بـ9 نقاط لكل منهما، وأخيرا بلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة واحدة.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني مساء السبت المقبل في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.