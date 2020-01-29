شكرا لقرائتكم الأهلي يعين محمد يوسف مديرًا تنفيذيًّا لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه، الذي عقد مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تعيين محمد يوسف، مديرًا تنفيذيًّا لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي حيث إستعرض المجلس في اجتماعه العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة، كما قرر المجلس في اجتماعه تكليف وليد مبروك برئاسة اللجنة العليا للجان بالنادي.

– استعرض المجلس التقرير المقدم من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والمكلف برئاسة البعثة، التي سافرت إلى الأقصر، لتفقد ومعاينة فرع النادي الجديد هناك، وكلف الكابتن محمود الخطيب الإدارة التنفيذية بالتعاون مع شركة «استادات» لتلافي كل الملاحظات في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لافتتاح الفرع رسميًّا.

– كما قرر المجلس الموافقة على استضافة وتنظيم البطولة الأفريقية للكرة الطائرة رجال للأندية الأبطال، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 22 أبريل المقبل.

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– كما قرر المجلس الموافقة على إعارة عبد الرحمن الحسيني، لاعب فريق الكرة الطائرة تحت 19 سنة بالنادي، إلى نادي أساريا الليبي، للمشاركة في البطولة العربية.

– وقرر المجلس الموافقة على إعارة ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي، إلى نادي سبورتنج، أثناء المشاركة في دورة الألعاب الخامسة للأندية بالإمارات.

وأعلن النادى أن محمود الخطيب سوف يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السودان، بعد غدٍ الخميس، لمواجهة فريق الهلال مساء السبت المقبل، في إطار الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن يسبق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وبرفقته سمير عدلي، المدير الإداري، بعثة الفريق إلى السودان غدًا الأربعاء، للاطمئنان على كل الترتيبات التنظيمية من الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات والتأمين، قبل مواجهة السبت.