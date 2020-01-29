شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الزمالك "خيره عليا" ولا أتردد في خدمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برر محمد صلاح، نجم ومدرب الزمالك السابق، شغله منصب المدرب العام في الجهاز الفني للفريق الأبيض في عدة مناسبات سابقة مع مدراء فنيين صغار السن أمثال ميدو ومؤمن سليمان.

وأكد صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة، أنه لم ولن يتردد في يوماً في تلبية نداء الزمالك وخدمته في أي منصب يشغله.

وتابع:" الزمالك صاحب فضل كبير عليّ ولا أستطيع أن أنكر هذا الأمر، وكان جزء من رد الجميل هو الموافقة على الاستعانة بخدماتي في أي منصب يحتاجه النادي". وأنهى تصريحاته مؤكداً أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لم يقصر مع فريق الكرة وقام بتوفير كافة احتياجاته على مدار السنوات الماضية.