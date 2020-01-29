شكرا لقرائتكم الإيفواري ويلفريد بوني ينتقل إلى اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، تعاقده مع الإيفواري ويلفريد بوني، للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم.
ولعب صاحب الـ "31 عاما" مع عدة إندية خارج ساحل العاج، إذ خاض تجارب في كرواتيا وهولندا بالإضافة إلى إنجلترا، كما خاض تجربة في الدوري القطري مع العربي، ويعد مانشستر سيتي من أشهر الأندية التي لعب لها، بالإضافة إلى سوانزي وستوك سيتي.
وشارك المهاجم الإيفواري مع منتخب بلاده في 51 مباراة، من ضمنها كأس العالم 2014.
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