3 مواجهات حاسمة في ختام تمهيدي «دولية السلة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تقام اليوم 3 مباريات في ختام الدور التمهيدي للنسخة 31 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تختتم في الأول من فبراير المقبل، وستحدد نتائجها بشكل نهائي ترتيب المجموعات، ومن ثم الفرق الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي.

تجمع المباراة الأولى هوبس اللبناني مع الجامعة الأمريكية، ويبحث خلالها هوبس عن نقطته السابعة التي تضمن له التأهل ضمن الفرق الأربعة في المجموعة الأولى، فيما يسعى فريق الجامعة لتحقيق الفوز الأول له في البطولة قبل أن يودع المنافسات.

وفي المواجهة الثانية، يدافع سلا المغربي عن آماله أمام الوثبة السوري للفوز والحصول على وصافة مجموعته بعد فريق الرياضي المتصدر، وفي المقابل يبحث الوثبة عن الفوز للبقاء ضمن الأربعة الكبار.

وتستكمل المباريات في السابعة مساءً، بلقاء يجمع المنتخب الوطني والاتحاد الحلبي، في مباراة يخوضها «الأبيض» بأمل الانتصار الثاني وبلوغ النقطة السادسة التي ستتيح له البقاء في المركز الثالث وتجنب مواجهة الرياضي في دور الثمانية، فيما يسعى الاتحاد الحلبي في المباراة لانتصاره الأول في البطولة.

وبالعودة إلى منافسات أمس الأول نجح منتخب الإمارات في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على وصيف بطل الأندية العربية فريق بيروت اللبناني بفارق 15نقطة وبنتيجة 93-78، كما شهدت الجولة فوز فريق الاتحاد السكندري على الوثبة السوري بواقع 96-64.

وحسم الرياضي حامل اللقب صدارة المجموعة الأولى الحديدية بعد فوزه على هوبس 94-82 في القمة الخاصة بين المنافسين اللبنانيين والتي كانت هي الفيصل بينهما لمعرفة هوية الفريق المتصدر، ورغم الندية التي أظهرها هوبس مفاجأة البطولة وإدراكه التعادل أكثر من مرة والتقدم في بعض الأحيان، فإن الرياضي الذي يتمتع بشخصية البطل عرف كيف يحسم الأمور ويرفع رصيده إلى 8 نقاط من 4 انتصارات متتالية لتصبح مباراته الأخيرة مع الوثبة مجرد تحصيل حاصل، ويتحول لقاء هوبس وسلا إلى بطولة خاصة يتحدد على ضوئها صاحب وصافة المجموعة.

وفي المباراة الأخيرة، حسم مايتي الفلبيني صدارة المجموعة الثانية بفوزه الكبير على الرادسي التونسي 84-66، حيث أظهر الفريق الفلبيني مهاراته العالية دفاعاً وهجوماً، في الوقت الذي كان فيه الرادسي بعيداً عن مستواه الطبيعي، وبعد انتهاء اليوم الخامس تصبح الرؤية شبه واضحة بالنسبة لربع النهائي خاصة بالنسبة لبطل المجموعة الثانية أي مايتي، حيث من المنتظر أن يواجه الاتحاد السكندري رابع المجموعة الأولى، أما الرياضي بطل المجموعة الأولى فيلاقي رابع المجموعة الثانية (إما بيروت وإما منتخب الإمارات)، وهذا الأمر يتحدد في أعقاب نهاية الدور التمهيدي اليوم.

وتقيم اللجنة المنظمة في الواحدة ظهر اليوم حفل غداء بمزرعة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي رئيس اللجنة في منطقة الخوانيج، وسيتم خلال الحفل تبادل الدروع بين اللجنة المنظمة والوفود المشاركة.