شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: أحزننا رحيل الأسطورة كوبي براينت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أسطورة السلة الأمريكية كوبي براينت، الذي لقي مصرعه الأحد، إثر تحطم طائرته الخاصة.
وكتب سموه تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: أحزننا رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت مع ابنته في حادث أليم.. فقدنا رجل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وملهم الأجيال الصاعدة.. خالص العزاء إلى أسرته والشعب الأمريكي الصديق بوفاة نجم مبدع أمتع لسنوات عشاق اللعبة وجمهورها بأدائه وموهبته المتميزة.
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