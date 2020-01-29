خيمنيز: التعاقدات الجديدة حررتنا من الضغوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الإسباني مانويل خيمنيز مدرب الوحدة، أن فريقه عازم على حصد العلامة الكاملة أمام الفجيرة لمواصلة الانتصارات، مشيراً إلى أن العنابي سيخوض مباراة صعبة بالرغم من الفوارق بين الفريقين.

وقال خيمنيز: نخوض المباراة أمام الفجيرة بهدف الفوز والحصول على النقاط الثلاث، البعض يرى أن المباراة سهلة بالنسبة للوحدة، نظراً للفوارق بين الفريقين في جدول الترتيب، ولكنها بالتأكيد صعبة، لاسيما أن المنافس يقاتل من أجل الابتعاد من منطقة الخطر.

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وأشار خيمنيز إلى عودة ضغط المباريات مرة أخرى بإقامة مباراتين كل أسبوع، وهذا ما سبب بعض المشاكل لفريق في الوقت السابق، ولكن بعد التعاقد مع عدد أكبر من اللاعبين لم تعد هناك مشكلة في هذا الأمر.

وكشف مدرب الوحدة عن معاناة خليل إبراهيم من بعض الكدمات في مباراة حتا الماضية.

ومن جانبه، شدد طحنون الزعابي على أن الظروف اختلفت تماماً عن الجولة الأولى في المسابقة، والتي خسر فيها فريقه أمام الفجيرة، وأن فريقه سيقدم كل كل لديه للحصول على النقاط الثلاث.