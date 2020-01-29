العين يهزم بونيودكور بهدف سعيد ويصعد لمجموعات أبطال آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

صعد العين إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد فوزه الصعب على ضيفه بونيودكور الأوزبكي بهدف وحيد سجله سعيد جمعة في مباراة «الملحق» التي أقيمت أمس باستاد هزاع بن زايد.

وانضم «الزعيم» إلى المجموعة الرابعة التي تضم فرق: النصر السعودي والسد القطري وسبهان الإيراني، وسيلعب أولى جولاته يوم 11 فبراير/شباط أمام سبهان.

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المباراة جاءت جيدة المستوى لعب فيها العين بتوازن كبير خلال الشوطين، وجاء الشوط الأول متكافئاً في معظم فتراته وخالياً من الفرصة باستثناء هجمتين لمهاجم العين لابا كودوجو لم يحسن استغلالهما، فيما تحسن أداء العين من الناحية الهجومية في الشوط الثاني وهاجم بضراوة لخطف هدف الفوز وتحقق له ما أراد عن طريق المدافع سعيد جمعة في الدقيقة 78، وحضر المباراة جمهور بلغ 4424 متفرجاً.

بدأت المباراة بضغط عيناوي وكادت الدقيقة العاشرة أن تشهد أول الأهداف البنفسجية عندما مرر عمر ياسين كرة بينية إلى المهاجم لابا كودوجو الذي انفرد بالمرمى إلا أنه سدد الكرة في جسم الحارس الأوزبكي لتضيع أول فرصة عيناوية، رد عليها لاعب بونيودكور جلالدينوف بتسديدة من ضربة ثابتة صدها الحارس العيناوي خالد عيسى.

ومع بداية الشوط الثاني دفع مدرب العين بيدرو إيمانويل باللاعب جمال معروف بدلاً من عمر ياسين، وعبس الحظ لجمال عندما حول كرة برأسه مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الضيوف، كما سدد شيوتاني كرة عالطاير طار لها الحارس الأوزبكي وحولها إلى ركنية منقذاً مرماه من هدف مؤكد، وفي الدقيقة 78 نجح المدافع سعيد جمعة في وضع العين في المقدمة عندما تبادل الكرة مع محمد عبد الرحمن ثم توغل بها وسددها بيسراه بقوة سكنت شباك الحارس الأوزبكي وسط فرحة عيناوية.