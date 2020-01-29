الهاجري: طلبنا تأجيل نهائي الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة بتأجيل المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة والمقرر لها يوم 19 مارس/‏‏ آذار المقبل، لتقام بنهاية الموسم أو في أي وقت آخر وذلك لتعارضها مع مباراتي المنتخب الوطني أمام ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 مارس/‏‏ آذار.

وأكد غانم الهاجري، رئيس لجنة المنتخبات أن الأولوية للمرحلة المقبلة يجب أن تكون للمنتخب الوطني، حتى لا يتكرر ما حدث للمنتخب الأولمبي من ضعف الإعداد للعب قبل البطولات الدولية، وما نتج عنه تعثر المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة وضياع فرصة التأهل للأولمبياد. وقال: «يجب أن نستشعر الخطر المحدق بالمنتخب الأول، نحن في مرحلة انتقالية وجهاز فني جديد، يريد الحصول على وقته للتحضير للمباريات، ولن نقبل بأي فترات إعداد قليلة ولا تلبي احتياجات الجهاز الفني، خصوصا للمنتخب الأول، الذي يحتاج لأفضل إعداد ممكن وفترة من التحضير يجب ألا تقل عن أسبوعين»، وتابع: مدرب المنتخب طلب ان يكون تجمع الأبيض قبل مواجهتي ماليزيا واندونسيا، من 15 إلى 25 مارس /‏‏آذار، بعد الجولة التي ستقام يومي 13 و14 من ذات الشهر، على أن تتخلل هذه الفترة إقامة مباراة تجريبية.