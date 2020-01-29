شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: كل الدعم لراشد النعيمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بعد فوزه بالتزكية برئاسة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
وكتب سموه عبر حسابه في «تويتر»: «كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم في مهامه، قيادة جديدة لكرة الإمارات وتطلعات لرؤية مستقبلية واعدة، كل الدعم لجهوده، وكلنا ثقة في قدرته على إحداث قفزة نوعية في مسيرة كرة الإمارات، ومضاعفة الإنجازات، وتحقيق طموحات الشارع الرياضي».
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