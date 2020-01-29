تعادل خاسر للوصل والنصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى ديربي بر دبي بين الوصل والنصر بالتعادل السلبي (صفر-صفر) في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، أمس، في افتتاح الجولة ال14 من دوري الخليج العربي.

ورفع النصر رصيده إلى 24 نقطة، وابتعد كثيراً عن الصدارة، ورفع الوصل السابع رصيده إلى 22 نقطة.

وصعد الجزيرة إلى المركز الثاني مؤقتاً؛ بعد فوزه على الظفرة (1-صفر)، والذي تعرض لأول خسارة بعد ست مباريات.

كما فاز بني ياس على عجمان بنتيجة كبيرة (4-1).