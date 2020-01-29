بطولة الشارقة الدولية لقفـز الحواجز تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

تنطلق اليوم بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة ال3 نجوم بنسختها ال20، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وستقام منافسات البطولة لمدة 4 أيام بنادي الشارقة للفروسية والسباق وبإشراف من الاتحاد الدولي للفروسية، على أن تختتم السبت المقبل.

وتعد البطولة من فئة الثلاث نجوم ويشارك فيها نخبة الفرسان من 40 دولة عربية وغربية وأوروبية. ورصدت اللجنة المنظمة 175 ألف يورو (أكثر من 750 ألف درهم إماراتي) جوائز مالية للفائزين، ويقدر عدد الخيول المشاركة في البطولة 400 جواد، و200 فارس.

وستقام منافسات البطولة لهذا العام في الصالات الداخلية (الصالة المغطاة) والميدان الخارجي وعدد أشواطها 20 شوطاً، منها 9 أشواط في الصالة المغطاة و11 شوطاً في الميدان الرملي الخارجي مقسمة على الأيام الأربعة بين فئة الثلاث نجوم والأشواط المؤهلة لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة للأشبال والناشئين والشباب والخيول الصغيرة، والتي ستصاحب بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، والتي ستقام في الفترة من 5 فبراير حتى 8 فبراير المقبل في نادي الشارقة للفروسية والسباق، وآخر الأشواط مؤهل لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة في بطولة الشارقة ال20، والنهائي في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية.

وجاءت فكرة نهائي المجموعة الإقليمية السابعة للفئات السنية من إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق وطرح الفكرة على الاتحاد الدولي للفروسية واعتمدت البطولة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية لتكون البطولة الأولى من نوعها في المنطقة.

وفي تفاصيل جدول المنافسات ستكون الانطلاقة ببطولة الشارقة الدولية من فئة الثلاث نجوم، ويليها كأس الأمم للفئات العمرية الأشبال والناشئين، ثم الشباب، ثم أشواط الفئات العمرية المؤهلة لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة، وسيكون الختام ببطولة الشارقة الدولية فئة الخيول الصغيرة.

كما يقام ضمن البطولة كأس الأمم للأشبال والناشئين والشباب بنسختها الثالثة حيث يعد نادي الشارقة للفروسية والسباق أول من أقام بطولة في المنطقة لهذه الفئات السنية.