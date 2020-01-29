شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقي في نادي دبي للهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد صباح أمس بنادي دبي لسباق الهجن، اجتماع اللجنة الاتحادية لإدارة السباق لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور عبدالله مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن، وعلي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الهجن. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التعاون والتنسيق للمهرجانات القادمة بداية من مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والذي سينطلق في الثاني من فبراير بميدان المرموم، ويعقبه مهرجان ختامي الوثبة، ثم مهرجان ختامي المرموم.

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