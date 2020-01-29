شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق البطولة العربية للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجّه الأنظار في الثاني من فبراير/شباط المقبل إلى ميدان نادي الشارقة الرياضي - منطقة سمنان، مسرح انطلاقة النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»؛ لتكون الجماهير الرياضية أمام مسابقات قوية وشيقة تجمع على ميادينها 78 نادياً من 18 دولة عربية يتنافسون؛ لنيل ألقاب 9 ألعاب رئيسية حتى 12 من الشهر نفسه.

وضربت أندية الوطن العربي موعداً مع منافسات رياضية في ألعاب: «كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، الرماية، الفروسية، القوس والسهم، ألعاب القوى، الكاراتيه، المبارزة»؛ حيث تتصدّر دولة الإمارات قائمة المشاركين ب15 نادياً، تليها السعودية 12 نادياً، ويمثل البحرين 8 أندية، وتنافس دولة الكويت في الدورة ب6 أندية، فيما تشارك سلطنة عُمان بثلاثة أندية، وقطر بناديين، في مشاركة خليجية هي الأوسع والأضخم بتاريخ الدورة.

وتستعد لاعبات الأردن من 6 أندية لخوض غمار المنافسات، ويقود التمثيل الجزائري 7 أندية، فيما تشارك من جمهورية مصر العربية 4 أندية، ويتنافس على ميادين الألعاب من الجمهورية العربية السورية وليبيا 3 أندية، بينما تستضيف الدورة ناديين من تونس والسودان وفلسطين، ونادياً واحداً من لبنان، وجزر القمر، والعراق، والمغرب.

وكانت اللجنة المنظمة العليا للبطولة قد كشفت عن خوض لاعبات دولة الإمارات في جميع الألعاب المعتمدة التي تتصدرها الكاراتيه كأكثر الألعاب مشاركة، تليها لاعبات المملكة العربية السعودية اللواتي يبحثن عن ألقاب الألعاب جميعها، باستثناء الرماية، فيما تخوض أندية البحرين غمار الألعاب جميعها عدا الفروسية، وتتطلع بعثة الكويت لحصد الميداليات الملونة على صعيد: (كرة السلة، كرة الطاولة، الرماية، ألعاب القوى، والكاراتيه)، وتخوض لاعبات سلطنة عُمان منافسات على صعيد لعبة (الرماية وألعاب القوى)، وتشارك قطر في (الرماية، والمبارزة).

وتستضيف الدورة هذا العام الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس المجلس الرياضي العربي، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس لجنة تكافؤ الفرص في رابطة اللجان الأولمبية الوطنية.

ويحلّ على الحدث ضيفاً الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب ورياضة العرب، وليديا نسيكيرا، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، رئيس رياضة المرأة باللجنة الأولمبية الدولية، والبطلة الجزائرية العدّاءة حسيبة بولمرقة (العدّاءة الذهبية)، أول بطلة عربية تحرز ذهبية سباق 1500 متر، وصاحبة الميدالية الأولمبية العربية الثانية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها برشلونة 1993.