مبارك إلى «الفرسان» والعطاس لـ «العميد»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى في صفقة تبادلية انتقل خليفة مبارك لاعب النصر إلى صفوف فريق شباب الأهلي فيما انتقل أحمد العطاس إلى صفوف النصر، وذلك على سبيل الإعارة. وكان خليفة مبارك قد دخل فترة ال6 أشهر مع «العميد». وخليفة مبارك مطلوب لعدة أندية من بينها العين، لكن شباب الأهلي كسب السباق على ضم اللاعب في صفقة إعارة يتوقع أن تتحول إلى دائمة.

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