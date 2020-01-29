شكرا لقرائتكم خبر عن مروان المعلا: راشد النعيمي سيعيـد لكـرة الإمـارات مكانتهـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود شرف
هنأ الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس نادي الإمارات موتوربلكس، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بفوزه برئاسة اتحاد كرة القدم بالتزكية، مؤكداً أن الشارع الرياضي بمختلف أطيافه وانتماءاته الكروية يضع كامل ثقته به، إيماناً منه بما يتحلى به من قوة وعزيمة ورؤية طموحة ستمهد الطريق لتحقيق كرة القدم الإماراتية مزيداً من الإنجازات.
وقال: «نبارك لسمو الشيخ راشد بن حميد هذا الاستحقاق الذي صادف أهله، وندرك حجم العمل الذي ينتظره، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتطلعات الشارع الرياضي الذي يمني النفس بالتأهل إلى مونديال 2022، ونطمح كلنا أن يكون ربان السفينة لتحقيق هذا الحلم، لكي تتبوأ كرة القدم الإماراتية المكانة التي تستحقها، سواء في الاستحقاقات الداخلية أو الخارجية».
وأضاف، أن ما يتحلى به الشيخ راشد بن حميد من دينامكية في العمل، وعزيمة شبابية، ستلعبان دوراً كبيراً في استعادة كرة الإمارات مكانتها.
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