البطائح يواجه البنك الأهلي.. وزيلينا يلتقي ميزي فيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تأهلت فرق البطائح ومسك زيلينا السلوفاكي وميزي فيل المجري والبنك الأهلي المصري إلى نصف نهائي النسخة الأولى من بطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات 2020 على صالة نادي خورفكان.

وأوقعت قرعة نصف النهائي فريق البطائح بطل المجموعة الأولى مع فريق البنك الأهلي المصري والفريق المجري بطل المجموعة الثانية مع مسك زيلينا السلوفاكي بطل المجموعة الثالثة.

وكان البطائح تأهل إلى نصف النهائي بالعلامة الكاملة بعد فوزه على فريق البنك الأهلي المصري 6-4 بعد مباراة رفيعة المستوى،وسجل للبطائح برونو ووليام ومحمد علي وبدر إبراهيم. أما البنك الأهلي فقد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوز زيلينا السلوفاكي على فريق مليحة بخماسية نظيفة، ليتفوق الفريق المصري بفارق الأهداف عن فريق مليحة المتساوي معه في النقاط إثر فوزه على خورفكان في الجولة الافتتاحية 4-3.

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وودع دبا الحصن البطولة بتعادلين أمام الفريق المجري واتحاد كلباء، أما فريقا الحمرية وخورفكان فقد خسرا مباراتين على التوالي.

وخسر اتحاد كلباء مباراته الأخيرة أمام الفريق المجري بثلاثية نظيفة، وعموماً خرجت جميع الفرق المحلية من دون أن تترك بصمة في البطولة باستثناء البطائح ودبا الحصن.

من جهته، اعتبر عبدالعزيز المازمي مدير فريق البطائح أن تأهل فريقه إلى نصف النهائي أمر طبيعي قياساً بما يقدمه الفريق في الدوري وما قدمه في البطولة مما أهله لصدارة المجموعة الأولى والتأهل بالعلامة الكاملة عن جدارة.

وقال «كل الشكر والتقدير إلى إدارة النادي برئاسة حمد سالم بن حمودة الكتبي وعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام وراعي فريق كرة الصالات، حيث إن جهود ودعم الإدارة أنتجت فريقاً قوياً ومميزاً نجح في حصد أول بطولتين في الموسم وتوج بكأسي الاتحاد والإمارات وأصبح كأس النسخة الأولى من بطولة خورفكان الدولية هدفاً للبطائح باعتبار أن النادي أصبح يمثل كرة الصالات الإماراتية لوحده في الأدوار النهائية ونتمنى من جميع أبناء اللعبة دعم ومساندة ممثل الوطن في البطولة الدولية».

وأكد «استفدنا كثيراً من المشاركة ونأمل في النهاية السعيدة ببلوغ النهائي».