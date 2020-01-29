فريق الشيخة علياء يتفوق على غنتوت في الكأس الفضية للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح فريق الشيخة علياء في تسجيل أول فوز له في بطولة كأس دبي الفضي للبولو، ضمن سلسلة بطولات دبي الذهبية للبولو المقامة حالياً بمنتجع ونادي الحبتور للبولو، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي. وجاء الفوز الأول لفريق علياء بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم على حساب فريق غنتوت الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن، وبنتيجة 8-7.

جاءت المباراة مثيرة، بعدما ذهبت في بدايتها إلى فريق غنتوت الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته بالبطولة، وعانده الحظ في الأمتار الأخيرة مثلما حدث في مباراته أمام الحبتور التي خسرها بفارق هدف، ولعل ما حدث بالشوط الأول كان يرسم طريق الفوز لفريق غنتوت بعدما تقدم بنتيجة 3-1، وحافظ على تقدمه 4-3 في الشوط الثاني رغم عودة فريق علياء عن طريق اللاعب جاسينتو كروتو نجم المباراة، والذي سجل 4 أهداف، وتساوت كفة الفريقين في الشوط الثالث الذي انتهى بالتعادل 5-5.

ونجح عبدالله بن دسمال في ترجيح كفة فريق غنتوت في الشوط الرابع بنتيجة 7-6 بعدما سجل هدفاً جميلاً من 100 ياردة، وفي الشوط الخامس والأخير وصلت النتيجة إلى التعادل 7-7، وقبل 40 ثانية من نهاية المباراة خطف فريق الشيخة علياء الفوز ليحقق أول انتصار له في البطولة.

وكانت أقيمت أمس مباراتان جمعت الأولى بين زيدان والحبتور فيما كان اللقاء الثاني بين الإمارات وذئاب دبي، ويشهد بعد غد الجمعة مواجهة بين الإمارات والحبتور، ويختتم الدور الأول يوم السبت المقبل بمباراتين الأولى بين زيدان وفريق علياء والثانية بين غنتوت وذئاب دبي، ويتأهل أول 4 فرق في الترتيب إلى الدور نصف النهائي للبطولة.