شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية «بناء الأجسام» تنظم دورتين في أبوظبي ودبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الإدارة الفنية بأكاديمية الإمارات الدولية لبناء الأجسام التي تتخذ من دبي مقراً لها ترتيبات إقامة الدورتين المقبلتين اللتين يتم تنظيمهما في كل من أبوظبي يومي 31 يناير الجاري والأول من فبراير المقبل، ودبي يومي 7 و8 فبراير المقبل.
الدورة الأولى تقام تحت عنوان «التغذية الأساسية» وتم تخصيصها لكافة المدربين والمدربات والمهتمين بعلوم التغذية الرياضية على مستوى الدولة من المواطنين والمقيمين وللقادمين من دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت إدارة الأكاديمية برئاسة العقيد عبدالكريم سعيد بالتعاون مع الاتحاد الدولي رشحت الخبير والمحاضر البرازيلي الدولي في شؤون الأغذية الرياضية الدكتور اريكو كايبروتو لإدارة الدورة التي يتوقع لها أن تشهد حضوراً مميزاً من قبل المهتمين بعلوم التغذية الصحيحة لأبطال ونجوم ومدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية.
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