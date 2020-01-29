اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي للجوجيتسو تجتمع اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة العليا المنظمة للنسخة ال 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو اجتماعها الأول اليوم برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بحضور ممثلين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشرطة أبوظبي، والمجلس الوطني للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي للإعلام.

ويستضيف مقر اتحاد الجوجيتسو في أبوظبي الاجتماع الذي يشهد تسليط الضوء على سير التحضيرات والاستعداد لاستضافة الحدث الأكبر في شهر إبريل المقبل، الذي سيتحول لكرنفال تحت مسمى «أسبوع أبوظبي للجوجيتسو»، في مدينة زايد الرياضية، وسيتم تحديد أطر التعاون بين مختلف الجهات الممثلة داخل اللجنة المنظمة العليا للبطولة من أجل توفير كل وسائل الدعم لإنجاح الحدث، والخروج بأعلى معايير الجودة في التنظيم، ويذكر أن البطولة انطلقت عام 2009 .