مركز رياضي نموذجي لنزلاء الحبس الاحتياطي في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، دشن اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي المركز الرياضي في مبنى الحبس الاحتياطي «بر دبي» بمركز شرطة البرشاء الذي تم تشييده بالتعاون بين شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كافة أوساط المجتمع وترسيخ دور الرياضة كمحرك أساسي في المجتمع وتعزيز دورها في إسعاد الأفراد وصحتهم وحيويتهم والتعاون فيما بينهم.

جاء ذلك بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي واللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من مديري الإدارات في شرطة دبي.

ويأتي المركز الرياضي ليكون إضافة مهمة للمبنى الحديث المتكامل الذي يتضمن أقساماً مختلفة تساهم في تلبية جميع احتياجات النزلاء في مختلف المجالات، وقد تم تجهيز المركز الرياضي الموزع على عدة مناطق في المبنى بمعدات تقوية العضلات والجري، إلى جانب مضمار للمشي والجري وساحات للعب كرة القدم وكرة السلة، وغيرها، بما يتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم الرياضية والمحافظة على صحتهم ونشاطهم.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يرتبط مجلس دبي الرياضي مع شرطة دبي بعلاقة قوية وتعاون استراتيجي مستمر، فكلاهما حريص على دعم جهود نشر ممارسة الرياضة لمختلف فئات المجتمع لما لها من فوائد كبيرة على صحة وسعادة ممارسيها، ونحن نعتبر أن نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من مختلف جنسياتهم جزء من المجتمع، يمكن أن تساهم الرياضة في دعم عملية تأهيلهم وعودتهم إلى المجتمع وتساعدهم ليكونوا أفراداً نافعين لمجتمعهم».

وأضاف سعيد حارب: «تعزز التعاون الثنائي بين مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي بشكل أكبر منذ إطلاق مجلس دبي الرياضي مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية التي تعد أكبر مظلة للرياضة المجتمعية في الدولة، حيث تعمل المؤسسات الحكومية تحت مظلة هذه المبادرة الرائدة وخصوصاً شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي من أجل نشر ثقافة ممارسة الرياضة ».