براينت.. قفز عالياً في الملعب وحلّق من ارتفاع 1400 قدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر خبر مصرع أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين كوبي براينت في حادث تحطم مروحية، أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص آخرين بينهم ابنته جيانا (13 عاماً)، العناوين ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في كافة أرجاء العالم الذي بكاه بأسف على رحيله.

ولقي براينت، المتوج بلقب الدوري الأمريكي خمس مرات بقميص لوس أنجلوس ليكرز إضافة إلى ذهبيتين أولمبيتين مع منتخب بلاده، حتفه الأحد نتيجة تحطم مروحية كانت تقله في كالاباساس، مدينة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا.

وكتب بيل بلاشك في صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، صحيفة المدينة التي تعشق براينت: «كيف يحدث ذلك؟ كوبي أقوى من أي مروحية. لم يكن بحاجة حتى إلى مروحية. طار إلى العظمة طوال 20 عاماً، حاملاً معه مدينة خُطِفَت أنفاسها». وعم الحزن القارة الأوروبية بنفس القدر، لاسيما في إيطاليا حيث قضى براينت جزءاً من طفولته بصحبة والده الذي كان محترفاً هناك.

واستذكرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» عشق براينت لإيطاليا وكرة القدم، حيث كان من مشجعي نادي ميلان، بحسب ما أكد مؤخراً بالقول: «كررت دائماً، إنه إذا تم قطع يدي اليسري، فدمي سيكون باللونين الأسود والأحمر (لونا ميلان)، أما إذا قطعت يدي اليمنى فالدم سيكون باللونين الأصفر والأورجواني (ليكرز)».وعلى الرغم من انشغال البلاد بوباء كورونا القاتل الذي أصيب به أكثر من 2700 شخص في أنحاء البلاد، أحدث مصرع براينت صدمة كبيرة جداً في الصين، العاشقة لكرة السلة، وحيث يحظى نجم ليكرز السابق بمكانة خاصة جداً.

فقد شارك وسم «كوبي مات» أكثر من 1,2 مليار مرة على شبكة «ويبو» الاجتماعية الموازية لتويتر، ونشرت أكثر من مليون رسالة بعد ساعات قليلة من إعلان وفاته.

أسباب المأساة

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في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث في ضواحي مدينة لوس أنجلوس، كشفت التقارير الأمريكية أن براينت اعتاد دائماً عدم اصطحاب زوجته وبناته في أي رحلة يستقلها بالمروحية أو في الرحلات التي يذهب فيها برفقة أصدقائه، حفاظاً على سلامتهم، لكن ابنته جيانا (13 عاماً) رافقته هذه المرة، لأنهما كانا ذاهبان معاً لحضور مباراة لفريقها. ونشرت وسائل الإعلام صوراً من الحادث والنيران تلتهم الحطام وظهر تسجيل لصوت الطيار وهو يقول لهيئة مراقبة الرحلات الجوية بعد 4 دقائق من التحليق «أنا أحاول الارتفاع لتفادي طبقة غيوم».

وقال شاهد عيان أن أجزاء من الطائرة تناثرت في كل مكان بعد سقوطها في طقس ضبابي و«انفجرت ككرة النار». وكان الطيار أرا زوبايان طلب الحصول على ترخيص التحليق في الضباب وحصل عليه قبل دقائق من الحادث وكان يطير بارتفاع 1400 قدم عندما ترنحت طائرته جنوباً وغرباً وفق التحقيقات.

واستبعد المحققون جهل الطيار فهو في هذه المهنة منذ 12 عاماً فيما قال بعض الخبراء أن التحليق كان قراراً خاطئاً في ظل أجواء الضباب الكثيف، ويتوجب على أي طيار التحليق بعيداً عن الأرض عندما تكون غيمة الضباب على ارتفاع 1000 قدم.

أيام الحزن

وعم الحزن العالم، ودخل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في نوبة بكاء عقب فوزه 6-4 و6-3 و7-6 على الكندي ميلوش راونيتش في الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأخذ ديوكوفيتش في البكاء عند حديثه عن كوبي براينت الذي قال عنه: «براينت صديقي ومعلمي الذي احتكمت إليه كلما كنت بحاجة لاستشارة».

وتغير اسم إحدى محطات المترو في مدينة نيويورك، لتحمل اسم النجم الراحل، كما هيمن رحيل الأسطورة على المباريات التي أقيمت في الدوري الأمريكي للمحترفين «nba»، وكانت المبادرة التكريمية الأهم لدالاس مافريكس الذي سحب القميص الرقم 24 إلى الأبد قبيل المباراة التي فاز بها على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وكان براينت ارتدى هذا الرقم مع مافريكس في الأعوام الأخيرة من مسيرة الأعوام العشرين مع ليكرز، بعد أن حمل سابقاً الرقم 8.

ولم يقو كريس بول نجم ثاندر على خوض المباراة متأثراً برحيل براينت، وفي ميامي، وقف الحاضرون دقيقة صمت على روح براينت قبل أن تقام المباراة التي حسمها ميامي هيت أمام جاره وضيفه أورلاندو ماجيك 113-92.

وقال بام أديبايو لاعب ميامي الذي حقق ال «تريبل دابل» الثالث له هذا الموسم: «الأمر يتعلق وحسب بتكريم كوبي، أشعر وكأن ذهنية المامبا كانت معي الليلة»، في إشارة منه إلى لقب براينت «بلاك مامبا» تيمناً بالأفعى الإفريقية العملاقة.

وفي شيكاغو، تغلب بولز بقيادة زاك لافين على سان أنتونيو سبيرز بفارق نقطة يتيمة وبنتيجة 110-109.

وارتدى لافين لهذه المباراة القميص رقم 8 تكريماً لبراينت، في طريقه لتسجيل 14 من نقاطه ال23 في الربع الأخير فقط، ليقود فريقه إلى فوزه التاسع عشر.

وقال لافين بعد اللقاء: «لن يكون هناك كوبي براينت آخر بعد الآن. كان له تأثير كبير في الأشخاص داخل الملعب وخارجه. الأطفال الذين كبروا في الثمانينات حلموا في أن يصبحوا مثل مايكل جوردان. أما نحن فكنا نرغب في أن نصبح مثل كوبي».