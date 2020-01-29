شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرياضة الجامعية يعتمد أجندة بطولات 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
يعقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي اجتماعاً في فبراير/ شباط المقبل، لاعتماد أجندة البرنامج المحلي للبطولات في الألعاب الفردية والجماعية، والمشاركات الخارجية على الصعيدين العربي والدولي في عام 2020.
وتم خلال الفترة الماضية الاجتماع مع الجامعات المحلية لمناقشة عدد الفرق التي سوف تشارك في بطولات العام الحالي في ألعاب كرة القدم والشطرنج وألعاب القوى والسباحة.
ويناقش الاتحاد خلال اجتماعه إمكانية تنظيم بطولة الجوجيتسو الجامعية الثانية خلال العام الحالي، تحت إشراف اتحاد الجوجيتسو وتفعيلاً لاتفاقية التفاهم المبرمة بين الطرفين ، حيث يتكفل اتحاد الجوجيتسو برصد الجوائز الخاصة بالفائزين.
وكان الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي وقع اتفاقية تفاهم مع اتحاد كرة القدم تضمنت الجوانب الفنية، ويأمل الاتحاد تفعيل العديد من الجوانب الأخرى لتحقق الاتفاقية النتائج المرجوة منها.
من جانب آخر، تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية نهاية فبراير/ شباط المقبل في عُمان، على هامش إقامة بطولة كرة الطائرة الشاطئية.
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