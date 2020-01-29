انتهاء مغامرة أنس جابر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون بطولة أستراليا المفتوحة للتنس على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في نصف النهائي بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب وغريمه السويسري روجيه فيدرر، فيما انتهت المغامرة التاريخية للتونسية أنس جابر وفشلت في التأهل إلى دور الأربعة الذي بلغته البطلة المحلية آشلي بارتي المصنفة أولى عند السيدات.

وبعد أن أفلت فيدرر من الخروج على يد الأمريكي تينيس ساندغرن وأنقذ سبع نقاط في طريقه لحسم المباراة 6-3، 2-6، 2-6، 7-6 (10-8) و6-3، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة الأسترالية للمرة ال1، يصطدم السويسري المخضرم في دور الأربعة بغريمه ديوكوفيتش الذي تخطى بدوره عقبة الكندي ميلوش راونيتش بالفوز عليه 6-4 و6-3 و7-6 (7-1).

وعند السيدات، ثأرت بارتي لخسارتها في الدور ذاته من البطولة العام الماضي أمام التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثامنة ووصيفة العام الماضي، بفوزها عليها 7-6 (8-6) و6-2.

وانتهى مشوار أنس جابر التي أصبحت أول عربية تبلغ الدور ربع النهائي في الغراند سلام، بخسارتها أمام الأمريكية صوفيا كينن 6-4 و6-4.