أروابارينا: الـ 8 نقاط ليست ميزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

صرح رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، أن تصدر فريقه لدوري الخليج العربي بنهاية الدور الأول بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، يؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، لكن ذلك لا يعني أن اللقب أصبح قريباً، فالسباق لم ينته بعد.

وأضاف: لا تعني صدارتنا بهذا الفارق أننا أصبحنا في أريحية بل سنجد منافسة شرسة في الدور الثاني من فرق منطقة المقدمة وعلينا العمل بكل قوتنا وتركيزنا، لنبقى في الصدارة التي بالنسبة لي كمدرب لا يعطيني فارق النقاط أي ميزة، والأهم من ذلك أن نستمر في بذل الجهد والكفاح في كل المباريات.

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وعن مباراة فريقه مع حتا، قال: نواجه خصماً جيداً يستحق موقعاً أفضل مما هو فيه في جدول الترتيب ويمتاز بالاستحواذ الجيد وعلينا مواجهته بتركيز عال.

وعن جاهزية اللاعبين لمباراة حتا قال: وليد حسين وأحمد جميل ما زالا في مرحلة الاستشفاء وليوناردو تحسن، ولكنني لا أريد المغامرة به، وبالنسبة لماجد حسن يواصل التدريبات، والآن في وضع جيد وهذا من اللاعبين الذين يمثلون ثقلاً ودعماً كبيرين للفريق، لكن مشاركته أمام حتا تتوقف على حالته البدنية والفنية.

من جهته، قال عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي: تنتظرنا مباراة مهمة أمام فريق حتا وهو يقدم أداء جيداً، ولابد من التركيز حتى نحقق الفوز وال 3 نقاط لنكمل مشوارنا ونحافظ على صدارتنا بفارق كبير من النقاط.