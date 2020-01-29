مشجعو القمر السماوي لجوارديولا: إخلاصنا دام 35 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دافع مشجعو مانشستر سيتي عن إخلاصهم الشديد للفريق بعد انتقاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا تراجع نسبة الحضور في ملعب الاتحاد معقل النادي في مباراة الفوز على فولهام ضمن الجولة الرابعة بمسابقة كأس الاتحاد رغم أن الملعب سجل حضور 39.223 متفرجاً، وهي الأعلى في جدول مباريات الأحد.

وطالب جوارديولا بحضور أكثر قبل مواجهة مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة اليوم، لكن كيفن باركر السكرتير العام لنادي المشجعين الرسمي رد قائلاً: «أشعر بخيبة أمل من انتقادات جوارديولا، نحن أصلاً نتعرض لانتقادات مجحفة من أندية أخرى ويأتي الآن جوارديولا ليزيد الطين بلة، أعتقد أنه لا يعرف بواقع المعاناة المالية لمشجعي كرة القدم».

وتابع باركر: «على جوارديولا أن يدرك أن المشجعين من الطبقة العاملة، وينفقون الكثير من المال من أجل حضور المباريات، عليه أن يتوقف عن تقريعنا».

ويصل معدل الحضور الجماهيري في مدرجات سيتي إلى 55 ألف متفرج في مباريات الدوري و50 ألف متفرج في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأكد باركر: «جوارديولا يشكك في ولاء مشجعين ظلوا أوفياء 35 عاماً عجاف بدون ألقاب.كانت المباراة في الواحدة ظهراً وهذا ليس بالوقت المثالي للذهاب للملعب لمشاهدة مباراة، تبث أصلاً على التلفزيون الأرضي».

وعلى صعيد ليفربول، انتقد المدافع السابق جيمي كالاجر قرار المدرب الألماني يورجن كلوب بالغياب عن قيادة الفريق الرديف في مباراة إعادة، أمام شروزبيري في كأس الاتحاد وقال: «أنا أحترم حاجة لاعبي الفريق الأول للإجازة الشتوية لكن يجب على كلوب قيادة فريق دون ال23 عاماً. وجود كلوب ضروري كي لا يتكرر سيناريو الخسارة بالخمسة الذي حصل أمام أستون فيلا عندما قاد كريتشلي الرديف».

وشدد مارتن كيون من جانبه على أهمية مسابقة كأس الاتحاد وقال: كلوب يملك فريقاً قوياً يستطيع حصد جميع الألقاب، يجب على الكابتن هندرسون ورفاقه أن يقولوا لمدربهم: «نحن نستطيع اللعب في هذه المسابقة».

ويرى كلوب أن الصحة البدنية والنفسية للاعبين أهم من خوض مباريات في العطلة الشتوية، وما دام اتحاد الكرة لا يستطيع شطب مباريات الإعادة في حال التعادل سيبقى الموضوع محل شد وجذب بين مؤيد ومعارض.