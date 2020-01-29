الألعاب الفردية الشرقاوية تزور معسكر التايكواندو الدولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه وفد من إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة برئاسة المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنادي، والأعضاء عبدالرحمن المليحي وناصر بن عاشور وحميد شامس، بزيارة إلى المعسكر الدولي لفريق التايكواندو، الذي يقام سنوياً، ويأتي هذه السنة بمشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف الأعمار ويقام بصالة التدريبات في سمنان.

وتقدم الهاجري بالشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمد جمعة بن هندي، على استضافة معسكر التايكواندو الدولي الذي يقيمه النادي بمشاركة أندية ومنتخبات وأكاديميات من 5 دول هي روسيا، كازاخستان، أوزبكستان، الأردن والسعودية.

وحيا رئيس الألعاب الفردية الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الشارقة الرياضي في نشر الألعاب الفردية في الإمارة، وإسهامه في التطور الذي شهدته الألعاب وبفضله تحققت إنجازات عدة، علاوة على تشجيعه إقامة مثل هذه التجمعات ومساعدة الأندية دعماً منه لتطور الألعاب والمضي بها للأمام.

وأوضح الهاجري خلال حديثه للتجمع، أن الرياضة جسر محبة وتواصل بين الشعوب، وليس لها حدود، وهي قيمة من قيم التسامح والسلام في العالم، مبيناً أن الإمارات دولة تسامح، وتعتز بعلاقتها الطيبة مع الجميع، مرحباً بضيوف الدولة، ومتمنياً لهم إقامة سعيدة على أرضها الطيبة مضيفاً أن رياضة التايكوانو تجسد هذه القيم حيث يتقبل فيها اللاعب الخاسر الهزيمة ولا تنتهي المباراة إلا إذا تصافح اللاعبان قبل مغادرة الملعب.

وأشاد الهاجري بالحضور المقدر للاعبين والحماس والجدية التي تسيطر على أجواء المعسكر، معبراً عن ارتياحه الكبير بتواجد نخبة من أفضل المدربين والفنيين في المعسكر داعياً الجميع للاستفادة من الفترة التدريبية التي سيخضعون لها.