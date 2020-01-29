شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يضم إريكسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم إنتر ميلان الإيطالي، صفقة التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام، بعقد يمتد حتى 2024. وقال إنتر في موقعه الرسمي: «أصبح كريستيان إريكسن رسمياً لاعباً جديداً في إنتر». وسعى إنتر جاهداً خلال فترة الانتقالات الحالية لضم الدنماركي البالغ من العمر 27 عاماً، والذي ينتهي عقده مع توتنهام الصيف المقبل.

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