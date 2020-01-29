شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يمدد عقد فرناندينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدد مانشستر سيتي، ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقد لاعبه البرازيلي فرناندينيو سنة واحدة بحسب ما ذكر أمس، وكان عقد اللاعب البالغ 34 عاماً سينتهي مع ختام الموسم الجاري، لكنه سيرتبط مع النادي المملوك إماراتياً حتى 2021 بموجب العقد الجديد.وكان فرناندينيو الذي بدأ مسيرته مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، إحدى ركائز سيتي منذ قدومه إلى ملعب «الاتحاد» عام 2013 من شاختار دانيتسك الأوكراني مقابل 39 مليون دولار أمريكي.

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