محمد بن حمد يستقبل فريق «سكمكم» لصيد الأسماك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق «سكمكم»، الفائز بالمركز الأول في بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك .

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة أعضاء الفريق الفائز بقيادة سعيد علي خميس اليماحي في البطولة المؤهلة لنهائيات بطولة العالم لصيد الأسماك التي ستقام في كوستاريكا، مشدداً سموه على تكثيف التدريبات للدخول إلى منافسات البطولة الدولية المقبلة بقوة والحصول على نتائج مشرفة ترسخ مكانة إمارة الفجيرة ودولة الإمارات في البطولات الرياضية البحرية.

وأكد سمو ولي العهد أن الرياضات البحرية تلقى اهتماماً كبيراً من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، متمنياً للفريق النجاح والتوفيق في المشاركات الرياضية المقبلة.

بدوره ثمن فريق سكمكم دعم سموه وتشجيعه المتواصل لأصحاب الإنجازات الرياضية، وحثهم على المشاركة في البطولات المحلية والعالمية.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري.