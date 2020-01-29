شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عرفة ينضم لبلد الوليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابن عرفة ينضم لبلد الوليد تاريخ النشر: 29/01/2020 استمع وقع لاعب الوسط الدولي الفرنسي حاتم بن عرفة مع بلد الوليد الإسباني لمدة ستة أشهر، بعد أن بقي من دون فريق منذ الصيف الماضي، وذلك بحسب ما أعلن ناديه الجديد.

ووجد ابن عرفة نفسه من دون فريق منذ الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع رين الذي أحرز معه كأس فرنسا الموسم الماضي على حساب فريقه السابق باريس سان جيرمان.

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