البديل جالهان أوغلو ينقذ ميلان ويقوده إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

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نقذ لاعب الوسط التركي هاكان جالهان أوغلو فريقه ميلان بتسجيله هدفين حاسمين وقيادته الى الفوز على ضيفه تورينو 4-2 بعد التمديد، الثلاثاء في ربع نهائي كأس ايطاليا في كرة القدم.

وكان تورينو في طريقه لتحقيق مفاجأة بعد تقدمه 2-1 بهدفي مدافعه البرازيلي بريمر، بيد ان البديل جالهان أوغلو عادل في اللحظات القاتلة وفرض شوطين اضافيين شهدا تسجيله هدف القدم الثالث.

ويلتقي ميلان في نصف النهائي (ذهاب واياب) يوفنتوس الساعي الى تعزيز رقمه القياسي في المسابقة والفوز باللقب للمرة الرابعة عشرة.

وكان يوفنتوس بلغ نصف النهائي بفوزه الاسبوع الماضي على ضيفه روما 3-1، ليلحق بنابولي الذي جرد لاتسيو من اللقب بالفوز عليه 1-صفر وسيواجه الفائز بين انتر وفيورنتينا اللذين يلتقيان الاربعاء.

وخاض تورينو المباراة بعد خسارته المذلة في الدوري على ارضه أمام أتالانتا صفر-7، فيما لعبها ميلان منتشيا لتحقيقه اربعة انتصارات تواليا في مختلف المسابقات.

وقبل انطلاق المواجهة عُرض شريط فيديو تكريمي لاسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت الذي لقي مصرعه الاحد في حادث تحطم طائرة وكان مشجعا كبيرا لميلان.

وحصل المهاجم الكرواتي انتي ريبتيش على موقع اساسي في تشكيلة المدرب سيلفيو بيولي بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مباراتين في الدوري، وكاد يسجل بعد خمس دقائق قبل تدخل الكاميروني نيكولا نكولو.

وافتتح جاكومو بونافنتورا التسجيل لميلان، حامل اللقب خمس مرات على غرار تورينو، بتمريرة عرضية من ريبيتش في شباك الحارس سالفاتوري سيريغو (12).

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لكن قلب الدفاع البرازيلي بريمر فاجأ المضيف وعادل الارقام من الفرصة الحقيقية الاولى لتورينو، بعد خذ وهات مع سيموني فيردي وكرة من مسافة قريبة في شباك الدولي جيجي دوناروما (34).

وتابع بريمر البالغ 22 عاما تألقه وصدم جماهير ملعب سان سيرو بهدف ثان من كرة رأسية على باب المنطقة الصغرى (71).

حاول بيولي تعزيز صفوفه بالسويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش، التركي هاكان جالهان أوغلو والبرتغالي الشاب رافايل لياو، فانتظر حتى الدقيقة الاولى من الوقت البدل عن ضائع للمعادلة عبر جالهان أوغلو بتسديدة قوية من حدود المنطقة ارتدت من الدفاع.

بعدها بدقيقتين، اهدر زلاتان فرصة هدف الفوز على بعد مترين عندما اطاح الكرة فوق العارضة بغرابة.

في الوقت الاضافي ضغط ميلان، ثامن ترتيب الدوري راهنا، وصد سيريغو فرصة خطيرة لجالهان اوغلو (95). حمل سيريغو تورينو على كتفيه ومنع الظهير الفرنسي ثيو هرنانديز من التسجيل بمحاولتين خطرتين (103).

لكن الحارس المخضرم رضخ أخيرا لجالهان أوغلو الذي انقذ ميلان مجددا وسجل الهدف الثالث بتسديدة يسارية جميلة من زاوية ضيقة (106).

وقضى زلاتان (38 عاما)، القادم بعقد لستة اشهر قابل للتجديد سنة واحدة، على آمال تورينو بالعودة الى النتيجة مسجلا هدفه الثاني في رحلته الثانية مع ميلان بعد الاولى بين 2010 و2012 وشهدت احرازه اللقب الاخير في الدوري عام 2011، بعدما هيأ له لياو الكرة على طبق من فضة (108).

ملخص المباراة: