وفاة كوبي براينت: انتشال الجثث التسع في مكان تحطم الطائرة









اسماء السيد - انتشل عمال الاغاثة الجثث التسع التابعة لضحايا حادثة طائرة الهليكوبتر الذي ذهب ضحيتها اسطورة كرة السلة الاميركية ونادي لوس انجليس ليكرز كوبي براينت الى جانب ابنته جانا وسبعة اخرين اثر تحطمها على احدى التلال بالقرب من لوس انجليس الاحد كما اعلن الجهاز الطب الشرعي الثلاثاء.

وكانت ثلاث جثث انتشلت يوم وقوع الحادث من حطام الطائرة قبل ان يتم العثور على الجثث الست الاخرى في اليوم التالي. وتم نقل جميع الجثث الى مركز الطب الشرعي حيث سيحاول المحققون التعرف على هوياتها.

وقال بيان صادر عن جهاز الطب الشرعي "يعمل المحققون حاليا على التعرف على هوية الضحايا، على ان يعلن عن اسمائها عندما يتأكدون من ذلك ويبلغون عائلاتها".

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وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي اس 76ب" حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) الاحد في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة.

وبحسب المعلومات الاولية المتوفرة لدى التحقيق وتناولتها الصحف الاميركية، فان بيانات الرحلة اشارت الى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس انجليس عندما تم ابلاغ قائد الطائرة بانه يحلق على علو منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو ان طائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الارض قبل ان تشتعل فيها النيران.