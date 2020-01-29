المحمدي وتريزيغيه يضعان أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

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ساهم البديلان المصريان أحمد المحمدي ومحمود تريزيغيه في بلوغ استون فيلا المباراة النهائية من كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة لكرة القدم بفوزه على ليستر سيتي 2-1 في مباراة الاياب الثلاثاء على ملعب فيلا بارك.

ودخل تريزيغيه في الدقيقة 77 والمحمدي في الدقيقة 84 فرفع الاخير كرة عرضية متقنة باتجاه الاول ليتابعها بيسراه على الطاير داخل الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه بطاقة التأهل الى المباراة النهائية للمرة التاسعة في تاريخه.

وكان استون فيلا تقدم عبر مات تاغارت (12) وعادل النيجيري كيليشي ايهياناتشو لليستر سيتي (72).

ويلتقي استون فيلا في النهائي الفائز من دربي مدينة مانشستر بين سيتي ويونايتد علما بان الاول هزم الثاني في عقر داره 3-1 وسيلتقيان ايابا الاربعاء على ملعب الاتحاد.

بدأ ليستر سيتي المباراة بقوة وصنع ثلاث فرص اثنتان منها عن طريق جيمس ماديسون واخرى للاسباني ايوزي بيريز لكن حارس فيلا النروجي اوريان نايلاند كان للمحاولات الثلاث بالمرصاد.

وسرعان ما دفع ليستر ثمن اضاعة هذه الفرص عندما قام بهجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى جاك غريليش الذي مررها ذكية باتجاه مات تارغات ليطلقها الاخير قوية بيسراه داخل شباك الدنماركي كاسبر شمايكل (12).

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وكاد فيلا يسجل الهدف الثاني عندما سدد الهولندي المغربي انور الغازي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (17).

ومرة جديدة تدخل حارس استون فيلا احد نجوم المباراة للتصدي لمحاولة صانع العاب ليستر البلجيكي يوري تيليمانز فابعد الكرة باطراف اصابعه لترتطم بالعارضة وتخرج (43).

وفي الشوط الثاني دخل فاردي بدلا من بيريز في الدقيقة 57 فكان ليستر انشط من الناحية الهجومية ونجح في ادراك التعادل عبر مهاجمه النيجيري كيليشي ايهياناتشو الذي استغل كرة وصلته عند القائم البعيد ليتابعها داخل الشباك (72).

وللمفارقة نجح ايهياناتشو في تسجيل 6 اهداف مع تمريرتين حاسمتين في اخر 5 مواجهات ضد استون فيلا بينها هدف مباراة الذهاب ايضا.

لكن الكلمة الاخيرة كانت للثنائي المصري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما رفع المحمدي الكرة عند القائم البعيد ليتابعها تريزيغيه المتربص امام المرمى بيسراه بعيدا عن متناول شمايكل.

ملخص المباراة: