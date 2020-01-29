الصحراء الغربية تستقبل كأس إفريقيا للصالات برغم الجدلية









اسماء السيد - انطلقت نهائيات كأس إفريقيا لكرة الصالات "فوتسال" المقررة في المغرب، الثلاثاء في مدينة العيون الواقعة في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وسبق المباراة الافتتاحية بين غينيا الاستوائية وموريشيوس حفل افتتاح حضره رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد، بحسب وكالة المغرب العربي للانباء.

وأشارت الوكالة الى ان البطولة افتتحت بقاعة الحزام بالعيون "على ايقاعات أغان تغنت بمغربية الصحراء، شاحذة للهمم وباعثة للفخر، وعززتها ألوان زاهية، حمراء وخضراء، أسرت الألباب".

وانقسمت المنتخبات الى مجموعتين، الاولى تضم المغرب وغينيا الاستوائية وموريشيوس وليبيا، والثانية تضم مصر وغينيا وأنغولا والموزمبيق.

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وكانت الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانيّة السابقة الممتدة على مساحة 266 ألف كيلومتر مربّع، قد شهدت نزاعًا مسلّحًا حتّى وقف اطلاق النّار العام 1991 بين المغرب الذي ضمّها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تطالب باستقلالها مدعومة من الجزائر.

ويسيطر المغرب على 80 % من الصحراء الغربية مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

وكانت جبهة بوليساريو قد طالبت الاسبوع الماضي عدم تنظيم المسابقة في منطقة "محتلة بانتهاك للانظمة الدولية".