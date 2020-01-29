الزمالك يكتفي بنقطة واحدة مع دجلة في الدوري المصري

اسماء السيد - اكتفى الزمالك بنقطة واحدة من مباراته مع دجلة التي انتهت 1-1 الثلاثاء ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
افتتح مصطفى محمد هداف الزمالك ب6 اهداف التسجيل لفريقه (15)، وعادل احمد سعيد النتيجة لوادي دجلة (41).
ورفع وادي دجلة رصيده الى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع الزمالك رصيده الى 25 نقطة في المركز الثالث موقتا بفارق الاهداف عن الاتحاد السكندري الرابع.
افتتح الزمالك التسجيل عن طريق مصطفى محمد الذي اخترق دفاع دجلة وسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد عبد المنصف اكبر لاعبي الدوري المصري (42 عاما) واكثرهم مشاركة على مدى 24 موسما تواليا.
لكن دجلة نجح في ادراك التعادل من عرضية لليوناني بوزاس فاسيليوس قابلها أحمد سعيد بتسديدة على يسار محمد أبو جبل (41).
ملخص المباراة:
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