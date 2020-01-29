شكرا لقرائتكم خبر عن أسود على الشاشة خاسرون فى الملعب.. مدربون "فشنك" فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الأيام الماضية تصدر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق المدرب السابق لفريق مصر المقاصة، ورضا عبد العال المدير الفنى السابق لبلدية المحلة، الأخبار الرياضية بعد إقالتهما من تدريب الفرق التى توليا مسئوليتها خلال الموسم الجاري.

وارتبط اسم الثنائى بالشاشات والبرامج الرياضية التى اعتمدت عليهما فى تحليل المباريات، واشتهرا بالآراء التى جذبت الانتباه لغرابتها، وبين شهرتيهما على الشاشة وإخفاقات الملعب أثبت الثنائى بأنهما أسود على الشاشة خاسرون فى الملعب.

تعرض ميدو للإقالة السادسة فى أقل من 5 مواسم بالدورى المصرى، وجاءت إقالة ميدو بعد سلسلة من النتائج السلبية مع فريق مصر للمقاصة، الذى بات يحتل المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، مكتفيًا بتحقيق انتصارين فقط فى المسابقة.

بدأ ميدو مسيرته التدريبية مع الزمالك فى موسم 2014، وقاد الفارس الأبيض فى 31 مباراة حقق خلالها 16 فوز و8 تعادلات و7 هزائم، وتمكن من تحقيق لقب كأس مصر، وانتهت الولاية الأولى لميدو مع الزمالك بنجاح وحصد بطولة كأس مصر بعد التغلب على سموحة بهدف نظيف فى المباراة النهائية للبطولة.

كما تولى ميدو تدريب الإسماعيلى فى 2015، وخاض مع الدروايش 9 مباريات حقق خلالها 5 انتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم، ليعود بعد ذلك إلى تدريب الزمالك فى 2016، وخاض 7 مباريات حقق خلالها 4 فوز وتعادل وحيد وهزيمتين، ورحل ميدو عقب الخسارة من الأهلى فى بطولة الدورى وتقديم الفريق لمستويات ضعيفة معه قبل أن تنفجر الأزمات بينه وبين رئيس نادى الزمالك.

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تولى ميدو منصب المدير الفنى لفريق وادى دجلة فى نوفمبر 2016، فى مشروع إدارة النادى لبناء فريق قوى بلاعبين شباب، ولكن فى ديسمبر 2017، وانتهت مهمته مع دجلة بعد 42 مباراة حقق 10 فوز و14 تعادل و18 هزيمة.

بدأ ميدو مهمته مع الوحدة فى ديسمبر 2018 حتى مارس 2019، ولعب الفريق السعودى تحت قيادة ميدو فى 13 مباراة، فاز خلالهم فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى 4 مباريات، وكانت فترة تواجده مميزة وناجحة، ولكنها انتهت بعد أزمته مع أحد جماهير الفريق بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

أما رضا عبد العال فتمت إقالته من تدريب بلدية المحلة بعد تراجع النتائج فى دورى القسم الثانى. تاريخ رضا عبد العال التدريبى الذى بدأ عام 2001 ولم يشهد أى نجاحات تذكر، فلم يدرب أى فريق فى الدورى الممتاز، وتقدم باستقالته سريعا من كل فريق دربه بسبب سوء النتائج، سوى نادى طنطا الذى استمر معه 4 سنوات فى دورى الدرجة الثانية، واكتسب رضا عبد العال شهرته فى السنوات الأخيرة بسبب تحليلاته للمباريات التى تضمنت آراء عكس الجميع، إلا أنه نجح فى توقع أمور لم يتوقعها غيره كخروج المنتخب المصرى من دور المجموعات فى كأس العالم روسيا 2018 كمتذيل ترتيب مجموعته، ومن أشهر ما قال على الشاشة "الكورة المصرية ماشية بالبركة.. وكل المدربين هجاصين وأنا مدرب هجاص.. وصعدنا لكأس العالم ببركة الله".