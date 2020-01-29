شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان عن التألق خارج ملعبه: أرضية الملعب السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن سر تراجع نتائج الفريق الجنوبي على ملعبه، في الوقت الذي يحقق فيه نتائج إيجابية خارج الديار، وقال أمين في تصريحات خاصة: احنا فرقة بتلعب كرة وسوء أرضية ملعب أسوان تؤثر على أداء اللاعبين وبالتالي على النتائج، ونتمنى أن يتم اصلاح أرضية الملعب في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لمواجهة نظيره قنا، اليوم الأربعاء، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين، ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الاسماعيلي الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

واقترب نادي أسوان من التعاقد مع ثنائي الانتاج الحربي مصطفى البدري ومحمد عبد المجيد، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم صفوف الفريق الجنوبي قبل بداية الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام.

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وأكد مصطفى أمين على فريق الكرة، أن أسوان يضع الرتوش الأخيرة على الصفقتين بالاتفاق مع الانتاج خلال الساعات المقبلة.

انتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس الأثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

ويستعد نادي أسوان لمواجهة نظيره الاسماعيلي، الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد أسوان الرياضى.