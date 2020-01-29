شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف كيف استفز دجلاوى جماهير الزمالك ورد فعل فرجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت مباراة الزمالك مع وادى دجلة والتى جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، عددًا من المشاهد يستعرضها لكم "الدكش" فى الفيديو التالى من قلب الاستاد.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وأحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادى دجلة عن طريق أحمد سعيد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدوري، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ14 فى المركز الـ 12 فى جدول الدورى.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1، وكان الزمالك الأفضل، كما وقعت مشادة بين محمود علاء مدافع الزمالك ورجب عمران مهاجم وادى دجلة، بعد كرة مشتركة بينهما، وتدخل الحكم محمد معروف ومنح انذار لكل لاعب من الثنائى، قبل أن يتدخل شيكابالا قائد الزمالك لتهدئة الأجواء.

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بخلاف هدف مصطفى محمد فان الهجمة الخطيرة الوحيدة فى الربع ساعة الاولى من عمر المباراة عندما أنقذ أحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة، فريقه من الهدف الأول عندما تدخل فى اللحظات الأخيرة وأبعد الكرة من أمام مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذى كان منفردا بمرمى محمد عبد المنصف.

بدأ الشوط الثانى بهجوم مكثف من لاعبى الزمالك وفى المقابل هجمات مرتدة من لاعبى دجلة، ولكن دون خطورة على مرمى الفريقين ليستمر التعادل بعد مرور 60 دقيقة.

حاول لاعبو وادى دجلة خطف المباراة من بين أقدام لاعبى الزمالك، عن طريق لهجمات المرتدة واللعب على المساحات خلف وسط الزمالك، الا ان أبو جبل حارس مرمى الزمالك وخط الدفاع نجحوا فى منع دجلة من التقدم، فى المقابل فإن لاعبى الزمالك فشلوا فى إحداث أى خطورة على مرمى محمد عبد المنصف.

وفى الدقيقة 42 يستغل لاعبو دجلة خطأ محمد اوناجم ومحمود الونش لاعبا الزمالك ويتم تمرير الكرة بينية داخل منطقة جزاء الزمالك، ليضعها أحمد سعيد فى مرمى أبو جبل الذى لا يتحمل أى نسبة من خطأ الهدف.