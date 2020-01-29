شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى: رفضت قيدى فى قائمة الأهلى من أجل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمار حمدي لاعب النادى الأهلى المعار حديثا لطلائع الجيش، إنه قرر الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل المشاركة بالمباريات.

وأضاف عمار حمدى، في تصريحات تليفزيونية، أنه رفض البقاء فى الأهلى وقيده أفريقيا من أجل المشاركة بالمباريات والحفاظ على مقعده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى.

وأردف قائلاً "شاركت مع الأهلي فى في شوط واحد فقط، أمام بني سويف ولم أعترض على استبدالي، لذلك قررت الرحيل للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبي".

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