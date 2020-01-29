عمار حمدى: رفضت قيدى فى قائمة الأهلى من أجل الأولمبياد

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وأضاف عمار حمدى، في تصريحات تليفزيونية، أنه رفض البقاء فى الأهلى وقيده أفريقيا من أجل المشاركة بالمباريات والحفاظ على مقعده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى.
وأردف قائلاً "شاركت مع الأهلي فى في شوط واحد فقط، أمام بني سويف ولم أعترض على استبدالي، لذلك قررت الرحيل للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبي".
وأكد عمار حمدي، أنه يرفض الحديث في سبب تفضيل عرض طلائع الجيش عن عرض الإتحاد السكندري، وأنه يقدر فريق الاتحاد الكبير وجماهيرة الوفية ويمنى التوفيق لهم فى مسابقة الدورى، وتمنى التوفيق خلال مسيرتة الجديدة مع نادى طلائع الجيش".
وأضاف عمار "أنه كان هناك مفاوضات فى أول الموسم من فرق إنبي وسموحة والاتحاد وأخيرا طلائع الجيش، وكان اختيار اللاعب نادي الاتحاد في أول الموسم".
أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، انتقال عمار حمدى، لاعب فريق الكرة، إلى صفوف نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي طلائع الجيش، وأنهى مسئولو طلائع الجيش الصفقة بشكل رسمى لمدة 6 أشهر، حيث اتفق مسئولو الناديين على كل التفاصيل وتم توقيع العقود، ومن المقرر أن ينتظم عمار حمدى فى تدريبات فريقه الجديد بداية من غد الأربعاء، فى ظل منح عبد الحميد بسيونى مدرب الفريق لاعبيه راحة اليوم من المران بعد التعادل مع المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة 15 للدورى، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.
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