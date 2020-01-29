شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يتوجه للإسماعيلية لمواجهة الدراويش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق الإنتاج الحربى لمدينة الإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الدراويش، حيث يخوض الإنتاج مرانه الرئيسى على استاد المصانع الحربية ثم يعلن بعدها مختار مختار المدير الفنى للفريق قائمة المباراة، وعاد مختار مختارلقيادة تدريبات ناديه بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة تمهيدًا لقيادة فريقه فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الخامسة عصر غد الخميس، بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وحصد فريق الإسماعيلى بطاقة التأهل لنصف نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، بعدما أقصى الاتحاد السكندرى عقب التعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات إياب دور ربع النهائى، وكان الدراويش حققوا الفوز على زعيم الثغر فى الإسكندرية بمباراة الذهاب بهدف دون رد.

وأغلق الإنتاج الحربى ملف الصفقات الشتوية بعدما تعاقد مع ثلاثة لاعبين هم أحمد على ظهير أيمن الجونة لمدة موسمين ونصف الموسم، وأحمد عفيفى صانع ألعاب بتروجت لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وأحمد صابر مدافع إنبى لمدة 6 شهور عن سبيل الإعارة، حيث نجح النادى فى تدعيم المراكز التى طلبها الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، على الجانب الآخر تعاقد الإسماعيلى مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودى لمدة 6 شهور فى صفقة انتقال حر.

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وحقق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب السادس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية.