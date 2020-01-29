شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضم بامبو وعنتر لمواجهة أول أغسطس في أنجولا واستبعاد بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق المسافرة إلى أنجولا فجر الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها يوم السبت المقبل. وضمت القائمة: محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد عيد في خط الدفاع. Advertisements محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - كريم بامبو - محمد عنتر - اسلام جابر - مصطفي فتحى - يوسف اوباما في خط الوسط. مصطفي محمد - كاسونجو- عمر السعيد في خط الهجوم . كان الزمالك قد ضمن تأهله في الجولة الماضية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى. ويغيب كل من طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا ومحمود علاء ومحمد أبو جبل وحازم إمام وأشرف بن شرقي عن اللقاء بعدما فضل الجهاز الفني منحهم راحة . فيما كشف الجهاز الطبي للزمالك لكارتيرون إن اصابة اوباما عبارة عن كدمة بسيطة والتي تعرض أمام وادي دجلة في الدوري ليقرر ضمه لرحلة أنجولا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يضم بامبو وعنتر لمواجهة أول أغسطس في أنجولا واستبعاد بن شرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.