شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2020/1/29 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة المصرى البورسعيدى والجونة على استاد السويس الجديد ومباراة نادى مصر وبيراميدز على استاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والجونة

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والجونة فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد فى مواجهة يدخلها الفريق البورسعيدى منتشيًا بعدما حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية بالفوز على نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد ليتأهل ثانيًا خلف بيراميدز المتصدر.

وتعادل المصرى البورسعيدى مع أسوان بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية فيما خسر الجونة من طنطا بهدف دون رد.

Advertisements

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز الفريق البورسعيدى فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا وما زال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفًا.

موعد مباراة نادى مصر وبيراميدز

تقام مباراة نادى مصر وبيراميدز فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية فى مواجهة يدخلها نادى مصر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف فيما فاز بيراميدز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، ثم تلقى خسارة من رينجرز النيجيرى بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدف دون رد لم تؤثر على تؤهله بشكل رسمى لدور الثمانية بالبطولة.

ويقبع نادى مصر بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفًا فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفًا.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.