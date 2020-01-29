شكرا لقرائتكم خبر عن رئس سموحة للاعبين: الاتحاد السكندرى فريق شقيق والمباراة تحت شعار لا للعصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه فور عودته من مجلس النواب على التوجه إلى النادى للقاء لاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى لتخفيزهم والشد من أزرهم قبل الانتظام فى معسكره المغلق إستعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى والمقرر لها الخميس المقبل.

وقال عامر موجها حديثه لاعبى الفريق ، "الاتحاد السكندرى فريق شقيق ومباراتنا معه يحب أن تكون مباراة نظيفة وكبيرة بلا عصبية او خشونة ولا اعتراض على التحكيم وتعبر عن قوة ومكانة الناديين الكبيرين".

وأضاف فرج عامر ، "سموحه يضم لاعبين على مستوى عالى لكننا لانعرف بالاسماء، فلاعب الكرة يقيم بعطاءه وانتماءه ومدى ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر"

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وأردف " كرة القدم لا تعطى الا من يعطيها وسموحه لم يبخل على الفريق بأى شئ، والكرة الآن فى ملعبكم، وعليكم تثبتوا للجميع انكم على قدر المسؤولية".

يبحث حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة التعاقد مع صانع ألعاب خلال الفترة المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد فى ظل رغبة المدير الفنى فى التعاقد مع لاعب سوبر يكون بديلا لناصر ماهر.

وشدد حمادة صدقى على ضرورة التعاقد مع صانع ألعاب قبل غلق باب القيد سريعا حتى يتاح له ترتيب الفريق بشكل جيد فى ظل تلاحم المباريات فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رغبته فى المنافسة على المربع الذهبى. من ناحية أخرى اختتم الفريق الكروى استعداداته امس لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا فى الجولة الخامسة للدورى، ويسعى حمادة صدقى لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للتقدم خطوة كبيرة فى جدول الترتيب، بعد تعادله الأخير أمام الإسماعيلى بهدف لمثله وهو ما جعله فى المركز الثامن برصيد 19 نقطة. من ناحية أخرى وافق النادى الأهلى رسمياً على إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع فريق الشباب بالنادى إلى سموحة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.















