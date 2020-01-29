شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان عن التجديد: "وجودى فى الأهلى ولو ساعة واحدة سيضيف لتاريخى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد سليمان لاعب فريق الأهلي، أنه لا توجد أي أزمة بشأن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، مشيراً إلي أنه ما يربطه بالنادي الأحمر عقد ولا كلمة.

وقال وليد سليمان، في تصريحات تلفزيونية "لا يوجد أزمة بشأن تجديد عقدي مع النادي الأهلي ومايربطني بالنادي عقد ولا كلمه، وجودي في القلعة الحمراء شيء كبير للغاية".

وأضاف وليد سليمان : "وجودي في الاهلي ولو ساعة واحدة سيضيف لتاريخي" ، وتابع "هذا الكلام دائما ما اقوله للاعبين الشباب بأنهم محظوظين باللعب للآهلي، لأنهم لن يصنعوا تاريخ الا من خلال النادي الآحمر".