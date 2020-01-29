"دجلة": تعاقدنا مع لاعب "مفاجأة" .. وسنجدد لجونياس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نديم ماجد سامي رئيس جهاز الكرة بنادي وادي دجلة، عن تعاقد الفريق مع لاعب هولندي غاني وسيكون مفاجأة في الدوري ، مشيراً إلي أن اللاعب الجديد سيكون إضافة قوية خاصة أنه كان يلعب في الدوري البلغاري .

وأعرب رئيس جهاز الكرة بنادي وادي دجلة في تصريحات تليفزيونية عن سعادته، عقب تحقيق فريقه التعادل أمام نادي الزمالك، أمس الثلاثاء، ببطولة الدوري العام المصري، مضيفاً "الأداء كان متميزًا جدًا ولاعبي دجلة كانو رجالًا، ولم يهابوا الخصم".

وأضاف نديم ماجد سامي : " اليوناني تاكيس جونياس عقده مستمر مع الفريق للموسم المقبل وسوف نجدد له هذا الموسم".

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق وادي دجلة فى المباراة التي أقيمت بينهما أمس على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري. وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع. فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط. مصطفى محمد في خط الهجوم. Advertisements بينما جلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن. فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو. خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.

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