محمد صلاح: غياب الروح وراء عدم فوز الزمالك على مازيمبى ودجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع محمد صلاح، نجم ومدرب الزمالك السابق، أن غياب الروح عن الفريق من أبرز العوامل التي تسببت في غياب الفوز أمام كل من مازيمبي بدوري الأبطال ووادي دجلة بالدوري.

وقال صلاح خلال حلوله ضيفاً على برنامج" زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة:" الروح البطولية غابت عن لاعبي الزمالك في أخر مباراتين". وواصل تصريحاته:" يجب أن يصارح الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك جماهير النادي بأزمات الفريق وأسباب تراجع النتائح في أخر مباراتين، والعبية بدت عليه واضحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم".

وأتم حديثه مطالباً كارتيرون بضرورة إشراك عدد اّخر من اللاعبين مثل عمر السعيد وإراحة بعض النجوم التي تعرضت للإرهاق نظير ضغط المباريات.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أمام فريق وادى دجلة فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادى دجلة عن طريق أحمد سعيد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدوري، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ 14 فى المركز الـ 12 فى جدول الدوري. وبدأ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى. محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافى فى خط الدفاع. فرجانى ساسى - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط. Advertisements مصطفى محمد فى خط الهجوم. بينما جلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحى - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن. فيما بدأ وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعى - يعقوبو. خط الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.

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