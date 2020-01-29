شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وصيف البطولة العربية للملاكمة للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت مصر على لقب وصيف البطولة العربية لناشئين الملاكمة مواليد 2004 التى أختتمت بالكويت ، وجاءت مصر فى المركز الثانى برصيد 4 ذهبيات عن طريق كلا من ، محمد السيد و عمر عبد العليم وأحمد السمرى و عمر خالد ، بينما حصد الثنائى عمر رزق و محمد بلال الميدالية الفضية ، فيما حصل محمد أمين على الميدالية البرونزية .

فيما يتواجد حاليا المنتخب الأول فى معسكر بكوبا يضم كلا من محمد جلال وصبرى جمال وعمر العوضى وأحمد حسام وعبد الرحمن عرابى ويوسف كرار ويسرى رزق ومصطفى فهمى .

ومن المقرر أن يرأس عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد البعثة فى بطولة أفريقيا.

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خاض منتخب الملاكمة معسكر مغلق فى شهر ديسمبر الماضى فى أذربيجان فى إطار خطة الإستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد .

و حرص وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى على مقابلة البعثة قبل السفر إلى معسكر أذربيجان الماضى من أجل الشد من أذرهم .

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعبي المنتخب الوطني للملاكمة بالتوفيق في الإعداد المخطط لهم من قبل اتحاد الملاكمة والمعسكرات التدريبية التي يشاركون بها استعدادًا لمختلف البطولات، ومنها البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية من أجل تنفيذ خططها إعدادًا للاعبي مصر في جميع الألعاب.